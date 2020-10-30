رام الله 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، على أهمية إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية لتحقيق حل الدولتين، وهي الصيغة المعتمدة دوليا لتحقيق السلام في المنطقة، ما له من أثر ذلك على الأمن والسلام في العالم، مذكراً بمبادرة السلام التي أطلقها في اجتماع مجلس الأمن في فبراير 2018.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن القدس الشرقية أرض محتلة، وأن تصريحات بومبيو مرفوضة وتشكل خرقا سافرا للقوانين الدولية والشرعية الدولية.وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل ، 8 وفيات و623 إصابة بفيروس كورونا، و463 حالة تعاف في جميع المحافظات الفلسطينية.ولفتت الصحف النظر لتأكيدات الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أنها مستمرة في متابعة تداعيات الرسوم المسيئة للنبي محمد، وأدانت بشدة استفزاز مشاعر المسلمين تحت دعاوى حرية التعبير.وأخبرت صحف فلسطين دوليًا عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، اليوم في هجوم بسكين في مدينة نيس الفرنسية، بحسب وكالة "فرانس برس" للأنباء.// انتهى //11:11ت م0032