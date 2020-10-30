تونس 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم على الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة نيس الفرنسية وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، مشيرة إلى الإدانات العربية والدولية لهذا الحادث.وكتبت في ذات الإطار عن توقع وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، حدوث المزيد من الهجمات الإرهابية على الأراضي الفرنسية.وعرجت صحف الجمعة على دعوة البرلمان العربي المجتمع الدولي لتجريم الإساءة للنبي محمد والمسلمين والإسلام وسط تصاعد التوتر بسبب هذه القضية .وأشارت صحف اليوم إلى تجديد الولايات المتحدة الأمريكية، رفضها للتدخلات الأجنبية في ليبيا، مشيرة إلى أنها تلعب دور الوساطة بين الأطراف.وكتبت صحف تونس عن تسجيل العالم قفزة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في هذه الفترة، مشيرة إلى تجاوز إجمالي الإصابات العالمية 45 مليون حالة، فيما تم تسجيل مليون وأكثر من 180 ألف وفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن.// انتهى //11:41ت م0034