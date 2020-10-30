تونس 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسعقدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " الألكسو "من مقرها بالعاصمة تونس اليوم، دورة تدريبية عن بعد، تستهدف القيادات التعليمية والمدرسية لمساعدتهم على إدارة المؤسسات أثناء النزاعات.وشارك في الدورة التي تهدف إلى تعزيز قدرات القيادات التعليمية وتطوير معارفهم ومهاراتهم في إدارة المؤسسات التربوية والتصرّف في الأزمات والأوضاع الطارئة والمساعدة على استمرار العملية التعليمية،مسؤولون في مجال التربية والتعليم من الأردن والعراق وفلسطين والسودان وليبيا واليمن.وتعد هذه الدورة هي الثانية التي تنفذها الألكسو هذا العام وتستهدف الدول المتضررة من النزاعات والحروب حرصًا منها على المساهمة في تخفيف آثار الأزمات والأوضاع الطارئة وضمان حقّ الأطفال والشباب في التعلّم.// انتهى //12:47ت م0040