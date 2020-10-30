القاهرة 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسخسرت البورصة المصرية خلال تعاملات شهر أكتوبر الجاري نحو ٤ر١٣ مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات 3ر605 مليار جنيه، متأثرة بعمليات البيع المكثف للمستثمرين الأجانب بسبب الأحداث الذي شهدها القطاع المصرفي وتداعيات عزل رئيس البنك التجاري الدولي.وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية الصادر اليوم، تراجع أداء السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث انخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 4.31% ليصل إلى مستوى 10,515 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 6.62% مسجلاً 1,870 نقطة، وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 5.27% ليغلق عند مستوى 2,743 نقطة.وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة التداول خلال الشهر الجاري لتبلغ 9ر47 مليار جنيه من خلال تداول 7 مليار ورقة منفذة على 793 ألف عملية.// انتهى //12:55ت م0042