لندن 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تقارير متنوعة عن أنشطة الدعاية الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن تحسن أداء الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الجاري ربما يعزز فرص حزب الجمهورين بزعامة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة.وأشارت الصحف إلى إكتشاف العلماء فصائل عدة من فيروس كورونا المستجد تنتشر في أنحاء أوروبا، داعية سلطات القارة إلى الإسراع في اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة الارتفاع الكبير في عدد الإصابات الجديدة بالمرض.وأوردت في شأن منفصل تقارير عن إدانة دولية واسعة لهجوم مدينة نيس الفرنسية الإرهابي الأخير، وإعلان السلطات هناك رفع درجة الاستعداد الأمني إلى المرحلة القصوى.// انتهى //13:31ت م0045