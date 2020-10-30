الرياض 13 ربيع الأول 1442هـ الموافق 30 أكتوبر 2020م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إثر نبأ إصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ إصابة فخامتكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لفخامتكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل من هذا العارض الصحي، وأن لا تروا أي مكروه".// انتهى //13:39ت م0046