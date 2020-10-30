القاهرة 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، وذلك في إطار زيارته للعاصمة الروسية موسكو.وأفادت الخارجية المصرية، في بيان اليوم، أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //13:52ت م0048