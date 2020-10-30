الرياض 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسأعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض مواعيد القبول والتسجيل بجميع المنشآت التدريبية التابعة لها للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1442هـ.وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل أنه ستفتح بوابة القبول لبرامج البكالوريوس يوم الأحد 22 / 3 / 1442هـ وتستمر إلى يوم الثلاثاء 2 / 4 / 1442هـ، مضيفا أنه سيتم فتح بوابة القبول لدبلوم الكليات التقنية ( بنين ) ودبلوم كليات التقنية ( بنات مسائي ) ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعيةوالعمارة والتشييد الثانوية ومعاهد التدريب بالسجون يوم الأحد 7 / 4 / 1442هـ وتستمر إلى يوم الثلاثاء 16 / 4 / 1442هـ.وأكد المقبل على جميع الراغبين في التقديم ضرورة الالتزام والتقيد بالمواعبد المحددة حتى يضمنوا القبول بإذن الله وفقا للشروط المحددة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لكل خير.// انتهى //13:54ت م0051