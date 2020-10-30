جيزان ١٣ ربيع الأول 1442 هـ الموافق ٣٠ أكتوبر 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ، على مدينة جيزان ،و محافظات الحرث ، والداير بني مالك، و الريث ، و العيدان ، وفيفا، والطوال ، وفرسان ، و المناطق المفتوحة و الطرق السريعة .وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٦مساءً.// انتهى//13:59ت م0052