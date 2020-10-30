عام / "الأرصاد" : أمطار رعدية على منطقة جازان
الجمعة 1442/3/13 هـ الموافق 2020/10/30 م واس
جيزان ١٣ ربيع الأول 1442 هـ الموافق ٣٠ أكتوبر 2020 م واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ، على مدينة جيزان ،و محافظات الحرث ، والداير بني مالك، و الريث ، و العيدان ، وفيفا، والطوال ، وفرسان ، و المناطق المفتوحة و الطرق السريعة .
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٦مساءً.
// انتهى//
13:59ت م
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