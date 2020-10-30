الطائف 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسنفذت جامعة الطائف، ممثلة بفريق "جرعة أمل" التطوعي التابع لعمادة خِدْمة المجتمع والتنمية المستدامة مبادرة "كسوة الشتاء" تزامنًا مع قدوم موسم الشتاء والبرد.وأوضح قائد فريق "جرعة أمل" التطوعي عبدالعزيز الغشمري، أن المبادرة هدفت إلى تجهيز وتوزيع كسوة شتوية للعمالة داخل أسوار جامعة الطائف وخارجها، مع الالتزام بإجراءات التباعد واتباع الأنظمة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد،تعزيزًا لثقافة المجتمع للعمل الخيري وتجسيدًا لمعاني المحبة والألفة في الإسلام، ومن منطلق الواجب الديني والأنساني.وأوضح الغشمري أن فريق "جرعة أمل" هو ‏فريق تطوعي بحثي يشارك في أعمال الرعاية والتنمية الاجتماعية وبالأخص الصحية، في سبيل تلبية احتياجات المجتمع، سواءً من خلال الرأي أو المشاركات الفعلية، انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية والرغبة في تقديم العمل التطوعي.وأكد أن جميع المتطوعين المشاركين في المبادرة شاركوا في تقديم هذه المبادرة انطلاقاً من استشعارهم لمسؤولياتهم المجتمعية والإنسانية.// انتهى //14:25ت م0054