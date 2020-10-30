بروكسل 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً في الربع الثالث من عام 2020 ، بنسبة 12.7 % في منطقة اليورو وبنسبة 12.1 % في الاتحاد الأوروبي ، مقارنة بالربع السابق ، وَفْقًا لتقديرات أولية سريعة نشرها المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي(يوروستات) اليوم في بروكسل .ويمثل الارتفاع الأكثر قوة خلال فترة ثلاثة أشهر منذ عام 1995 وانتعاشا واضحا مقارنة بالربع الثاني من عام 2020 حيث تسببت جائحة كورونا في تداعيات اقتصادية خطيرة ، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.8 % في منطقة اليورو وبنسبة 11.4 % في الاتحاد الأوروبي .// انتهى //14:59ت م0055