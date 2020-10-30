اقتصادي / ارتفاع النتاج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو
الجمعة 1442/3/13 هـ الموافق 2020/10/30 م واس
بروكسل 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واس
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً في الربع الثالث من عام 2020 ، بنسبة 12.7 % في منطقة اليورو وبنسبة 12.1 % في الاتحاد الأوروبي ، مقارنة بالربع السابق ، وَفْقًا لتقديرات أولية سريعة نشرها المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي(يوروستات) اليوم في بروكسل .
ويمثل الارتفاع الأكثر قوة خلال فترة ثلاثة أشهر منذ عام 1995 وانتعاشا واضحا مقارنة بالربع الثاني من عام 2020 حيث تسببت جائحة كورونا في تداعيات اقتصادية خطيرة ، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.8 % في منطقة اليورو وبنسبة 11.4 % في الاتحاد الأوروبي .
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