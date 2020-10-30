تعز 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 1,000 كرتون من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية المظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 1,000 أسرة.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز، والتي بلغت 512 مشروعًا.//انتهى//15:31ت م0056