الرياض 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسأجرت منظمة الصحة العالمية -بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية- حملة الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك في مديريات محافظة عدن تضمنت شفط المياه الراكدة وتجفيف المستنقعات المائية للقضاء على البعوض، والقيام بجولات ميدانية لدراسة الوضع الوبائي واكتشاف ومكافحة بؤر نواقل الأمراض، إضافة إلى إطلاق مبادرة مجمتعية لتوعية السكان عن حمى الضنك والملاريا وطريقة التعامل معها.وتسعى المنظمة من خلال شراكتها مع المركز إلى تعزيز الجانب الصحي والوقائي في عموم مديريات محافظة عدن وتوفير الحماية لمليون و700 ألف فرد.مما يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة أطلق حملة بالتعاون مع أحد الشركاء المحليين لمكافحة الملاريا وحمى الضنك بمحافظة عدن، وتستمر الحملة لمدة 18 شهرًا في عموم مديريات المحافظة تتضمن جملة من الأنشطة منها: حملات الرش، والجولات الميدانية، وحملات اكتشاف ومكافحة بؤر التوالد، ودراسة الوضع الوبائي، وذلك حرصًا على مكافحة هذه الأمراض المستوطنة.وتأتي هذه الحملات في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.//انتهى//15:32ت م0057