الرياض 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسشهد المعرض الخاص بالحملة التوعوية عن سرطان الثدي التي أطلقها مركز عبد اللطيف للكشف المبكر التابع للجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان مؤخرا ، تحت عنوان "الفحص المبكر وعي" إقبالا من السيدات إذ بلغ عددهن 400 سيدة أجريت لهن الفحوص من خلال غرف الفحص السريرية وفقا للطاقة الاستيعابية للمعرض، وبحسب الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل وزارة الصحة والحرص على التباعد الاجتماعي في المعرض المقام في مركز المملكة التجاري والذي يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الحالي.كما بلغ عدد الحالات المحولة إلى المركز لعمل الفحص بأشعة الماموغرام 95 حالة ، حيث يمتلك مركز عبد اللطيف للكشف المبكر أحدث الوسائل للكشف المبكر والمتمثلة في الأجهزة الطبية المتخصصة وعيادات الكشف المتنقلة والمزودة بكوادر من ذوي الاختصاص.ويضم المعرض ركنًا تعريفيًا وتثقيفيًا بهدف نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر والتعريف بالمرض ومسبباته وطرق الوقاية منه، وتصحيح المعلومات تجاه أشعة الماموغرام ودورها في التأكد من الحالة المشتبه بها لرفع نسبة الشفاء .// انتهى //15:35ت م0058