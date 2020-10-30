حجة 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسواصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وراجع العيادات خلال المدة من 15 حتى 21 أكتوبر 2020م في قسم التسجيل والفرز 680 مستفيدًا، وقسم الملاحظات 213 شخصا، وعيادة التنويم 62 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 680 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 614 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 48 مستفيدًا، وصرفت الأدوية ل 693 مريضا، فيما نُفّذ 6 أنشطة للتخلص من النفايات.//انتهى//15:35ت م0059