سكاكا 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسقدمت عيادات كلية طب الأسنان بجامعة الجوف خدماتها العلاجية خلال الفترة من سبتمبر 2019م وحتى أغسطس 2020م لـ 9808 مرضى منهم 6690 رجلاً و 3118 امرأة في جميع تخصصات طب الأسنان، فيما بلغ عدد المستفيدين من أفراد المجتمع 8252 مستفيداً منهم 5790 رجلاً و2462 امرأة.وأوضح عميد كلية طب الأسنان الدكتور عبد الرحمن بن عبدالوهاب الدريويش أن عدد المستفيدين من منسوبي الجامعة ومنسوباتها 1556 مستفيداً منهم 1191 عضو هيئة تدريس من الجنسين و365 طالباً وطالبة ، مشيرا إلى ارتفاع كبير في أعداد المرضى الذين حصلوا على خدمات علاجية بعيادات الكلية خلال خمس السنوات الماضية حيث بلغ عدد المرضى في العام 2015 – 2016م 4333 مريضاً، ووصل العدد إلى 5860 مريضاً عام 2016- 2017م بنسبة ارتفاع وصلت إلى 35 % ، فيما بلغ العدد خلال عام 2017- 2018م إلى 14022 مريضاً بزيادة بلغت 139 %، ووصل العدد إلى 17483 مريضاً خلال عام 2018 – 2019 م بزيادة بلغت 25%.وبين الدكتور الدريويش أن نسبة الزيادة الإجمالية لأعداد المرضى على مدى خمس سنوات بلغت 56% بإجمالي مستفيدين بلغ 51000 بمختلف التخصصات، مشيداً بأداء منسوبي الكلية من أطباء واستشاريين في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين والمقيمين، فضلاً عن الحملات التثقيفية والتوعوية التي يقدمونها لنشر ثقافة صحة الفم من خلال تنفيذ زيارات ميدانية لمدارس المنطقة، وإطلاق القوافل الطبية وبرنامج التوعية الطبية التي استفاد منها 1595 تلميذاً وتلميذة، بالإضافة إلى وصول قوافل البسمة إلى هجر وقرى ومراكزمنطقة الجوف .//انتهى//15:36ت م0060