عام / السلطات النيجرية تصد هجومًا مسلحًا على سكان محافظة كاتسينا
الجمعة 1442/3/13 هـ الموافق 2020/10/30 م واس
أبوجا 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واس
تمكنت السلطات النيجيرية من صد هجوم مسلح على سكان محافظة كاتسينا شمال نيجيريا، من قبل قطاع طريق.
وقال المتحدث باسم قيادة شرطة المحافظة جامبو عيسى في بيان اليوم : إن قطاع الطريق كانوا في مهمة انتقامية، مشيرًا إلى أن السلطات قتلت 5 منهم.
وأضاف أن المهاجمين الذين يبلغ عددهم أكثر من 200 شخص كانوا مسلحين بأسلحة متطورة، واقتحموا المنطقة السكنية بإطلاق النار بشكل متقطع حيث قتلوا شخصًا واختطفوا ثلاث نساء.
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16:08ت م
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