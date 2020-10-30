الخرطوم 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن في مكتبه اليوم بوفد جمهورية جنوب السودان برئاسة وزيرة الدفاع وشؤون قدامى المحاربين أنجلينا جيني تيني.وأعربت وزيرة الدفاع خلال اللقاء عن شكرها وتقديرها لحكومة السودان لما وجدته من تعاون وتفاهم حول القضايا المشتركة من خلال اجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان وما صاحبها من اتفاق للتعاون في المجال الدفاعي بين البلدين الشقيقين، مضيفة أن الزيارة حققت أغراضها .//انتهى//16:17ت م0068