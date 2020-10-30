الرياض 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسنفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، ممثلاً بالقسم النسوي، أمس، المحاضرة الثانية لموظفات الفرع والإدارات التابعة له بالمحافظات، تحت عنوان "الأصول الثلاثة وأهميتها" لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ـ رحمه الله ـ قدمتها المحاضرة الداعية هاجر بنت زيد المدخلي، بمشاركة 48 موظفة من الفرع والإدارات بالمحافظات.وتناولت المحاضرة، أهمية العلم الذي هو سبيل الدعوة إلى الله، وأن الواجب على كل مسلم ومسلمة تعلم المسائل الثلاث بأن الله هو الرازق الخالق المرسل إلينا رسولاً أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته، وعدم رضا الله عز وجل بأن يشرك معه أحدُ في العبادة، ولا يجوز طاعة الرسول وحده وموالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب.و ختمت المحاضرة بشرح معنى "لا إله إلا الله" بركنيها النفي والإثبات وشرح شروطها السبعة وواجباتها والتكاليف الشرعية التي يجب على المسلم اتباعها، وأن تركها يؤدي للخروج من الدين كترك الصلاة.وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرامج العلمية الدعوية التي ينفذها الفرع لتبصير الحاضرات بأمور دينهم.// انتهى //16:55ت م0071