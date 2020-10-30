حفرالباطن 13ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسنظم تعليم محافظة حفرالباطن ممثلا بقسم نشاط الطالبات أمس ملتقى التربية البدنية والحياة الصحية الإلكتروني.وأكد مدير التعليم عايض الرحيلي أن الملتقى يأتي ضمن جهود الوزارة ورؤية المملكة لإيجاد أفراد سليمين صحيا وبدنيا، وتعزيز الاتجاه الإيجابي نحو ممارسة النشاط البدني وعلاقته بالصحة والتغذية والمستجدات في هذا المجال.وتضمنت فعاليات الملتقى عقد جلسات طُرحت من خلالها أوراق عمل بعناوين مختلفة أبرزها "الأسس السليمة لتغذية الرياضيين" و "الذكاء البدني -الأهداف التدريسية للذكاء الحسي- الحركي" و "اللياقة بالاستشفاء في المجال البدني" و "العلاج باللعب والترفيه والفن".// انتهى //16:57ت م0072