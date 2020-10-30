الطائف 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسفعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرمة البرامج والمناشط لحملة (الصلاة نور) بشطريها الميداني والتوعوي، التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث كثفت العمل الميداني بدوريات راجلة وراكبة في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة.كما نشرت عدداً من الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على المحتوى التوعوي للحملة عبر المنصات التوعوية في الأسواق والمراكز التجارية والجهات الحكومية .من جهة أخرى اطّلع محافظ الخرمة شاكر بن خالد بن لؤي على خطة العمل الميداني والتوعوي خلال زيارة فضيلة رئيس هيئة الخرمة الشيخ فيحان بن لؤي.وأوضح فضيلة المدير العام لفرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أهمية تفعيل البرامج والأنشطة لحملة (الصلاة نور) في جميع الوسائل المتاحة وحث أفراد المجتمع على أداء الصلاة وإقامة هذه الشعيرة وبيان فضلها ومكانتها.وتأتي هذه البرامج والفعاليات والحملات بتوجيه من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -وفقهما الله-.// انتهى//17:00ت م0073