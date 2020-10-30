تبوك 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسوزعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك ١٠٣ أجهزة حاسب آلي متنوع مابين مكتبي ومحمول للأيتام من مستفيدي الجمعية الأكثر احتياجاً .وقدمت الجمعية الشكر الجزيل لشركاء النجاح في المرحلة الأولى من هذا المشروع التي تم فيها توزيع ١٠٣ أجهزة ، وهم جامعة تبوك، ومركز التنمية الاجتماعية بتبوك، والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، ومعهد الأفق الجديد، على جهودهم في التنسيق والدعم الفني لموائمة الأجهزة لاحتياجات تعليم الطلبة عن بُعد .ودعت الجمعية الجميع إلى مشاركتها في هذا المشروع من خلال التبرع العيني بأجهزة الحاسب الآلي المكتبي أو المحمول أو الأجهزة الذكية اللوحية .// انتهى //17:03ت م0075