اجتماعي / جمعية أيتام تبوك توزع ١٠٣ أجهزة حاسب آلي لخدمة الأيتام في التعليم عن بُعد
الجمعة 1442/3/13 هـ الموافق 2020/10/30 م واس
تبوك 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واس
وزعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك ١٠٣ أجهزة حاسب آلي متنوع مابين مكتبي ومحمول للأيتام من مستفيدي الجمعية الأكثر احتياجاً .
وقدمت الجمعية الشكر الجزيل لشركاء النجاح في المرحلة الأولى من هذا المشروع التي تم فيها توزيع ١٠٣ أجهزة ، وهم جامعة تبوك، ومركز التنمية الاجتماعية بتبوك، والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، ومعهد الأفق الجديد، على جهودهم في التنسيق والدعم الفني لموائمة الأجهزة لاحتياجات تعليم الطلبة عن بُعد .
ودعت الجمعية الجميع إلى مشاركتها في هذا المشروع من خلال التبرع العيني بأجهزة الحاسب الآلي المكتبي أو المحمول أو الأجهزة الذكية اللوحية .
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17:03ت م
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