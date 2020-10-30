الأحساء 13ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسأنهت أمانة محافظة الأحساء من مخططها الشامل لشاطئ العقير الذي يحوي فرصا استثمارية واعدة سياحيا، وترفيهيا، وسكنيا، وستطرح بعد استكمال إجراءاتها النظامية بالشراكة مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، فيما تواصل فيه الإدارات المعنية في الأمانة بتنفيذ الكثير من مشاريع البنية التحتية.واطّلع أمين الأحساء المكلف المهندس فؤاد الملحم خلال زيارته التفقدية لشاطئ العقير أمس على مراحل التنفيذ للكثير من المشاريع التطويرية والخدمية، والوقوف على مراحل البدء في مشروع شاطئ معياري (Blue Flag Beach ) الذي يأتي ضمن مشاريع أنسنة المدن الهادفة إلى تعزيز البعد الإنساني بالمدينة، وخلق بيئة ملائمة للسكان ومرتادي المواقع العامة.وأوضح المهندس الملحم أن المشروع يقع في الجزء الشرقي من شاطئ العقير، وتبلغ مساحته 80 ألف متر مربع بطاقة استيعابية تزيد على 3 آلاف زائر في اليوم الواحد، أي ما يقارب نحو مليون زائر خلال السنة، حيث يحتوي على أنشطة ترفيهية ورياضية تخدم فئات المجتمع، منها مناطق للتشميس، والسباحة، والتأمل والاسترخاء، والفعاليات، ومواقع لرياضة الكياك، وكرة الطائرة الشاطئية، والمقاهي، ونقاط للبيع، ومطاعم عالمية، إذ يُتوقَّع أن يكون مشروع الشاطئ المعياري متاحاً لمرتاديه خلال الربع الثاني من العام القادم 2021 م.من جانبه أوضح وكيل أمانة الأحساء للمشاريع المهندس هشام العوفي أن مشاريع شاطئ العقير ستكون هادفة إلى رفع معدلات ثقافة المحافظة على البيئة، حيث يعدّ شاطئ العقير المعياري انطلاقة واعدة ومستدامة للكثير من المناشط والفعاليات العالمية التي ستكون بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص.وبيّن المهندس العوفي أن موقع الشاطئ المعياري يجاور المواقف الخاصة بالمركبات المتنقلة "عربات الكرفان" الواقعة على مساحة تُقدر بـ 21 ألف متر مربع، ويضم بحيرة مزودة بنافورة بمساحة 490 مترا مربعا، ونقاطا لاستخدام مياه الغسيل وتصريف مياه الصرف الصحي ، وألعاب أطفال، واستراحة مشتركة للمناسبات بمساحة 160 مترا مربعا، وتركيب الإنارة وزراعة المسطحات الخضراء والأشجار، وملعبا لكرة الطائرة.// انتهى //17:07ت م0076