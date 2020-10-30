مكة المكرمة 13 ربيع الأول 1442 ه الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسنظم قسم إدارة أعمال الحج والعمرة بجامعة أم القرى جولة ميدانية تطبيقية يومي الخميس والجمعة ١٢-١٣ ربيع أول ١٤٤٢هـ لطلبة ماجستير إدارة الحشود بالمسجد الحرام وساحاته في إطار التعاون المستمر بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وجامعة أم القرى .ويهدف البرنامج إلى تمكين الطلبة من التطبيق العملي لنظريات علم الحشود وتوظيف المنطق الرياضي والمعايير الدولية في حساب مستويات الخدمة والطاقة الاستيعابية وفي التعامل مع التدفقات والنقاط الحرجة وكتابة التقارير الميدانية الاحترافية لدعم اتخاذ القرار وتجويد خدمة إدارة الحشود المقدمة لقاصدي الحرم المكي عن طريق الاستثمار في المعرفة وفق رؤية ٢٠٣٠ وتطلعات القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ .وأشرف على الجولة مدير قسم إدارة أعمال الحج والعمرة الدكتور محمد بن عبدالقادر الخادم، وأستاذ دراسات الحشود المساعد بجامعة أم القرى الدكتور بدر بن سعود .يذكر أن برنامج الماجستير في إدارة الحشود المقدم من قبل جامعة أم القرى يعدّ الأول من نوعه في دول الخليج والمنطقة العربية.// انتهى //17:08ت م0078