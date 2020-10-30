السيح 13ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واستواصل حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بمدينة السيح أعمالها التي ينظمها مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج ممثلة بالإدارة المساعدة للرعاية الصحية الأولية تحت شعار "نخلي هالموسم سليم" .وتستهدف هذه الحملة المواطنين والمقيمين من الفئات الأكثر تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا، وعامة المجتمع.وأكد مدير المستشفى الأخصائي فهد بن محمد الممخور أن جميع التطعيمات متوفرة في المراكز الصحية بمدينة السيح وفي مراكز وقرى المحافظة ، مشيراً إلى أن التطعيم آمن ولا يوجد له آثار جانبية تذكر ، وأثبت نجاعته لسنوات طويلة في جميع دول العالم.// انتهى //17:31ت م0081