القاهرة 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسقدمت حكومة مصر كميات كبيرة من المساعدات الطبية إلى جمهورية العراق، حيث أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى بغداد محملة بأطنان من الألبان والأدوية، وذلك بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العميد تامر الرفاعي في بيان له اليوم أن تلك المساعدات تأتي في إطار الجهود والمساعي المصرية في مساندة دول المنطقة وتخفيف العبء عن شعب العراق الشقيق.كما وجه الجانب العراقي الشكر والتقدير لمصر قيادة وحكومة وشعبا، معربين عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها في أوقات المحن والأزمات، كما أكدوا أن تلك المساعدات تعكس روح المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.//انتهى//19:38ت م0108