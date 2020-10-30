أحد المسارحة 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واساختتمت أمس فعاليات الدورة التدريبية "مهارة الإلقاء والتواصل الفعال" التي نفذتها جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة أحد المسارحة بالشراكة مع جمعية "التميز" الشبابية بالمحافظة، وذلك بصالة التدريب بجمعية التميز.وهدفت الدورة التي قدمتها المدربة شقراء آل بشير على مدى ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 20 متدربة- إلى تعريف المشاركات بأنواع الإلقاء ومهارات التواصل الفعال ومهارات الإلقاء الجيد والثقة بالذات.// انتهى //19:38ت م0109