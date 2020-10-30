النبهانية 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسفعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة النبهانية بمنطقة القصيم مناشطها التوعوية ضمن حملة "الصلاة نور" التي دشنها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند, وأطلق أعمالها بمنطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.وتهدف الحملة إلى التوعية بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم، مستخدمة في ذلك التقنيات الحديثة في العرض عبر لوحات الطرق والمجمعات التجارية والجهات الحكومية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز مكانة الصلاة بين مختلف شرائح المجتمع.// انتهى //20:46ت م0113