الجزائر 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 اكتوبر 2020 م واسسجلت الجزائر 319 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 57651 حالة.وأوضح الناطق الرسمي للجنة العلمية لرصد وباء فيروس كورونا المستجد، جمال فورار، خلال مؤتمر صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 40014 حالة , فيما بلغ مجموع الوفيات 1956 حالة وفاة .// انتهى //20:49ت م0114