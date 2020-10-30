واشنطن 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم في هانوي بفيتنام برئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك.وأكد الجانبان خلال اللقاء على قوة الشراكة الشاملة بين البلدين , إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.من جانبه، أعرب بومبيو خلال اللقاء عن تعازيه في الخسائر في الأرواح بسبب الفيضانات الكبيرة نتيجة العاصفة الاستوائية لينفا وإعصار مولايف، معلناً عن تقديم 2 مليون دولار إضافية كمساعدات من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم جهود الاستجابة.// انتهى //22:17ت م0130