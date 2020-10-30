حائل 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسالتقى نائب وزير ‫الصناعة‬ والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل أمس, رجال الأعمال الصناعيين في ‫منطقة حائل, بحضور رئيس غرفة حائل عبدالله العديم وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من رجال الأعمال الصناعيين ومسؤولي المصانع.وجرى خلال اللقاء, مناقشة المعوقات والمشاكل التي تعترض الصناعيين في مصانعهم وبحث الحلول لها, والمبادرات المستقبلية والخدمات التي ستقدمها الوزارة الفترة المقبلة للمدن الصناعية.وزار المهندس الزامل المدينة الصناعية في منطقة حائل, كما تجول في عدد من المصانع, والتقى المسؤولين والعاملين فيها, ووقف على تجهيزات المدينة والخدمات التي تقدمها للقطاع الصناعي.من جانبه أوضح رئيس غرفة حائل عبدالله العديم أن هذه اللقاءات سيكون لها الأثر الإيجابي على تطوير المدن الصناعية ويسهم في تنمية الاستثمار واستدامة المشاريع بالمنطقة وفق التطلعات والرؤى المنشودة.وقدم شكره وتقديره لنائب وزير الصناعة والثروة المعدنية على هذه الزيارة والاطلاع على المدينة الصناعية بالمنطقة والمصانع والمعوقات والمشاكل التي تعترض رجال الأعمال الصناعيين والسعي لتذليلها.// انتهى //22:28ت م0132