القريات 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واساُختتم الملتقى العلمي الأول لرعاية الموهوبين الذي أطلقه تعليم محافظة القريات بمنطقة الجوف تحت شعار "الإبداع في رعاية الموهوبين" واستمر لمدة ثلاثة أيام عن بُعد, بمشاركة مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي ونخبة من خبراء الموهبة والإبداع.واشتمل الملتقى على عدة جلسات تناولت ورقة عمل بعنوان "الاعتماد المهني لمعلم الطلبة الموهوبين"، وأخرى بعنوان "استراتيجية مقترحة للشراكة بين التعليم العام والجامعات في مجال رعاية الموهوبين".وتطرقت الجلسة الثانية إلى "إدارة برامج الموهوبين باستخدام تطبيقات التعليم الإلكتروني الغير متزامن خلال جائحة كورونا", و"التفكير الإبداعي وثقافة الابتكار الطريق إلى الاختراع", فيما اختتمت الجلسات بورقة عمل "النظريات المفسرة للعملية الإبداعية".// انتهى //23:25ت م0139