نيويورك 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسأغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على انخفاض، وسط خسائر لأسهم التكنولوجيا عالية التسعير، وزيادة قياسية في إصابات كورونا وبواعث قلق حيال الانتخابات الرئاسة.وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 153.83 نقطة بما يعادل 0.58 % إلى 26505.28 نقطة، وانخفض ستاندرد أند بورز 39.94 نقطة أو 1.21 % ليسجل 3270.17 نقطة.وهبط المؤشر ناسداك المجمع 274 نقطة أو 2.45 % إلى 10911.59 نقطة عند الإقفال.// انتهى //00:23ت م0143