الرياض 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واسقطع 4 طواريح سعوديين مسافة 1200 كيلومتر، من جازان إلى الرياض، لبيع صقورهم التي طرحوها في مزاد نادي الصقور السعودي، على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز في ملهم، شمال مدينة الرياض.وأوضح الطاروح فارس يحيى الشهراني أنهم جاؤوا من جازان خصيصاً لعرض صقورهم مساء اليوم في المزاد ، نظراً لسمعته وتنظيمه المميزين ، وتواصلوا مع فريق المزاد في المنطقة الغربية الجنوبية لترتيب رحلتهم، التي أثمرت عن بيع 3 صقور في المزاد بقيمة 226 ألف ريال، من بينها صقر اشترك في طرحه شابين.وأضاف فارس يحيى الشهراني (40 عاماً) بأنه أمضى عقدين في هواية طرح الصقور، في حين لا يزال على رأس عمله، موظفاً في إدارة التعليم.وبين أنه باع صقراً اليوم من نوع شاهين فرخ، طرح وادي بيض، استغرق طرحه ساعة ونصف، طوله 15 إنشاً، وعرضه 15 إنشاً ونصف راهي، ووزنه 940 جراماً، رسى على مالكه الجديد بمبلغ 76 ألف ريال.ويحتفظ الشهراني بصقر واحد مدرب لمساعدته على الطرح، مبيناً أن جازان تشهد هذه الأيام ذروة موسمها، وسنشهد الأسبوعين المقبلين شواهين نادرة في مزاد نادي الصقور السعودي.// انتهى //01:03ت م0146