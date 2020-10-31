القاهرة 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسفاز فريق نادي المصري البورسعيدي على ضيفه وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم باستاد "برج العرب" ضمن الجولة الـ34 والأخيرة من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.ووصل رصيد المصري بهذا الفوز إلى 48 نقطة يحتل بها المركز السابع بجدول ترتيب فرق الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند 35 نقطة في المركز الخامس عشر.//انتهى//01:21ت م0147