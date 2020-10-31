واشنطن 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واساحتفت الولايات المتحدة وأوزبكستان، بالذكرى السنوية العشرين لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 من خلال إعادة التأكيد على الشراكة المتنامية لتمكين النساء في أوزبكستان، وتطوير وتنفيذ خطة عمل وطنية لأوزبكستان بشأن المرأة والسلام والأمن.جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية وأوزبكستان اليوم، وأشارتا فيه إلى أنه وبدعم من الولايات المتحدة والمجتمع المدني، ستؤكد الخطة على الأهمية التي توليها حكومة أوزبكستان لتعزيز وحماية حقوق المرأة، وأهمية تعزيز النهوض بالمرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.كما أعرب البيان عن اعتزاز الولايات المتحدة بالعمل جنبًا إلى جنب مع الشعب الأوزبكستاني لدعم تطوير خطة العمل الوطنية لأوزبكستان بشأن المرأة والسلام والأمن، مؤكداً أن هذه الخطة تمثّل خطوةً إيجابية أخرى إلى الأمام في الشراكة بين البلدين.// انتهى //02:19ت م0150