القاهرة 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 11 حالة جديدة.وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد مستشار في تصريح له اليوم بخروج 80 متعافيًا من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99353 حالات حتى اليوم.وذكر "مجاهد "أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم ، هو 107376 حالات من ضمنهم 99353 حالة تم شفاؤها، و 6258 حالة وفاة.//انتهى//03:12ت م0153