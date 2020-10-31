الرياض 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان ، عسير ، الباحة ، تبوك ) . كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية .وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة تصل سرعتها الى 42كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج جنوباً ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 12-34كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.// انتهى //06:20ت م0002