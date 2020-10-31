طرابلس 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، مطالبات ومناشدات نائب رئيس مجلس النواب احمد معتيق وأعضاء النواب بطرابلس ، وعدد من الكيانات السياسية والعسكرية ،رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالاستمرار في أداء مهامه حتى اختيار مجلس رئاسي جديد، خوفا من حدوث أي نتائج عكسية تضر بمصلحة البلاد وتحدث فراغا سياسيا.وأشارت الصحف إلى لقاء رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى مالطا، وتم بحث مستجدات الاوضاع في ليبيا وعرض خلال اللقاء رؤية مجلس النواب لحل الأزمة الليبية، وقضية الهجرة غير الشرعية وملف مكافحة الإرهاب، كما ناقش صالح خلال اللقاء ملف إعادة الاستثمار إلى ليبيا.وواصلت الصحف على تزايد انتشار وباء فيروس كورونا في كافة المدن ، موهنه إلى اتجاه اللجنة الاستشارية لمكافحة الفيروس لفرض الحظر التام في كافة انحاء البلاد، مبينة ارتفاع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا إلى 847 والإصابات إلى 60628.ونقلت الصحف ترحيب مصر وروسيا بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا والذي تم التوصل إليه في إطار لجنة الـ(5+5) العسكرية، كما رحبتا بالجهود الأممية لحل الأزمة في البلاد من خلال لجنة الحوار السياسي الليبي، مشددين على أهمية الوقوف بحزم في وجه التدخلات الخارجية التي لا تبتغي مصلحة الليبيين وتوظف التيارات المتطرفة والميليشيات المسلحة لتحقيق مصالح جيو استراتيجية».وتناولت الصحف إعراب حكومات كل من فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة البريطانية، عن ترحيبها بنتائج الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بوساطة الأمم المتحدة، ووصول الأطراف إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم، كما دعت في بيانها، الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهداتها وتطبيق الاتفاق بالكامل، قائلة "بات المجال الآن مفتوحا لاتخاذ الخطوة التالية في الحوار الليبي .// انتهى //06:58ت م0004