الرياض 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من أمير الكويت.الملك وولي العهد يبعثان برقيتين للاطمئنان على صحة تبون.المملكة تعرب عن ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات نتيجة زلزال أزمير.أمير القصيم لمحافظي ورؤساء المراكز: رصدنا تهاوناً في تطبيق احترازات «كورونا».أمير الجوف يفتتح مهرجان أيام العسل بدومة الجندل.وزير الحرس الوطني يرعى منتدى الأبحاث الطبية «لقاحات (كوفيد - 19): التحديات العالمية والمستقبل».رئيس هيئة الأركان العامة يزور قيادة ?المنطقة الشرقية?.المسجد الحرام سيستقبل ?20 ألف معتمر و60 ألف مصل في اليوم.. الأحد.وصول أولى رحلات المعتمرين من خارج المملكة إلى جدة الأحد.U20: إنشاء الصندوق الدولي للمتانة الحضرية.السديس: نُدِينُ بأشَدِّ العِبَارَات التَّطَاوُلَ على مقام النُّبُواتِ والرِّسَالات.في مخلوقات الله وآياته دلالات على عظمته ووحدانيته وألوهيته وقدرته.تجريم الإساءة لخاتم الأنبياء وللإسلام والمسلمين.السودان يدين هجمات الحوثي الإرهابية على المملكة.فـــرنسا تتحــسب لهـجمات واسـعـــة.// يتبع //09:04ت م0006