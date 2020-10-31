عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس الجمهورية الجزائرية بذكرى اليوم الوطني لبلاده
السبت 1442/3/14 هـ الموافق 2020/10/31 م واس
الرياض 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
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