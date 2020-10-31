القاهرة 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع مبعوث الرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط ميخائيل بوجدانوف، وتناولت التعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية وبخاصة الأزمة الليبية.وسلطت الضوء على اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التي تبدأ أعمالها اليوم بالعاصمة العراقية بغداد برئاسة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره العراقي مصطفى الكاظمي.وتناقلت صحف السبت تاكيد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل ويلبرج، أن بلاده ترفض أي تدخل أجنبي في ليبيا، وتشديده على أن وجود القوى العسكرية الخارجية يمثل خطراً على دول الجوار الليبي.وأنبأت عن مقتل ١٧ شخصا وإصابة نحو ٧٠٩ آخرين، إثر زلزال عنيف وقع أمس في مدينة إزمير غربي تركيا.وأفادت صحف القاهرة أن عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوز الـ ٤٥ مليونا و١٠٠ ألف مصاب، ومليون و١٨ ألف وفاة، منذ بدء تفشي الوباء.// انتهى //09:30ت م0013