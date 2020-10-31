بيروت 15 ربيع الأول 1442ه‍ الموافق 31 اكتوبر 2020 م واستترقب صحف لبنان الصادرة اليوم ما سيرشح عن المشاورات التي تدور وسط تكتم شديد بين الرئيس المكلف سعد الحريري والأفرقاء المعنيين لتشكيل الحكومة الجديدة.وفيما تابعت الصحف مفاوضات ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل عرضت لتأكيد قيادة الجيش اللبناني أن المعلومات الرسمية المتعلقة بجلسات التفاوض تصدر حصرا عنها بالإضافة إلى تشديدها على التزام رئيس وأعضاء الفريق المفاوض اللبناني التام والكلي بتعليماتها لجهة عدم التصريح.وتطرقت إلى الإحتجاجات وأعمال الشغب التي إندلعت عقب صلاة الجمعة في محيط السفارة الفرنسية في بيروت احتجاجا على الرسوم المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام في فرنسا.إقليميا أخبرت عن إعلان السلطات التركية عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 202 جراء زلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس رختر ضرب محافظة إزمير غرب البلاد.ولفتت صحف السبت الى اتفاق أرمينيا وأذربيجان على تدابير لتخفيف التوتر في إقليم ناغورني قره باغ الإنفصالي بما في ذلك التعهد بعدم استهداف المدنيين وذلك عقب فشل الجانبين للوصول الى إتفاق جديد لوقف إطلاق النار.// انتهى //10:54ت م0015