القاهرة 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واسبدأ اليوم رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي زيارة للعاصمة العراقية بغداد للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.ويشارك الدكتور مدبولي في منتدى الأعمال الذي سيقام على هامش أعمال اللجنة العليا المشتركة بين رجال الأعمال المصريين والعراقيين.ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الزيارة مباحثات ولقاءات مع المسؤولين العراقيين.// انتهى //10:56ت م0016