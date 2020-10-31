عام / العراق يسجل 1997 اصابة جديدة بفيروس كورونا
السبت 1442/3/14 هـ الموافق 2020/10/31 م واس
بغداد 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واس
سجل العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 1997 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 472630 إصابة .
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 48 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 10910 , فيما تم تسجيل 2414 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 399655 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق لحد اليوم 62065, منهم 452 يرقدون في العناية المركزة .
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