بغداد 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 1997 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 472630 إصابة .وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 48 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 10910 , فيما تم تسجيل 2414 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 399655 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق لحد اليوم 62065, منهم 452 يرقدون في العناية المركزة .// انتهى //17:07ت م0071