حفر الباطن 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واساختتمت جامعة حفر الباطن أمس مبادرة (امش 90) ، بمشاركة 215 متسابقًا قطعوا خلال 30 يومًا 16448 كم.وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور خالد المطيري أن عمادة شؤون الطلاب ستعلن أسماء الفائزين في المسابقة وتسليمهم الجوائز التي تتضمن أجهزة ذكية وكوبونات مشتريات، مضيفًا أن المبادرة استهدفت منسوبي الجامعة بالإضافة إلى مختلف فئات المجتمع، منوهاً أن المبادرة تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية ممارسة رياضة المشي .// انتهى //17:11ت م0073