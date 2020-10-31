عام / جامعة حفر الباطن تختتم مبادرة (امش 90) بمشاركة 215 متسابقًا
السبت 1442/3/14 هـ الموافق 2020/10/31 م واس
حفر الباطن 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واس
اختتمت جامعة حفر الباطن أمس مبادرة (امش 90) ، بمشاركة 215 متسابقًا قطعوا خلال 30 يومًا 16448 كم.
وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور خالد المطيري أن عمادة شؤون الطلاب ستعلن أسماء الفائزين في المسابقة وتسليمهم الجوائز التي تتضمن أجهزة ذكية وكوبونات مشتريات، مضيفًا أن المبادرة استهدفت منسوبي الجامعة بالإضافة إلى مختلف فئات المجتمع، منوهاً أن المبادرة تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية ممارسة رياضة المشي .
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17:11ت م
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