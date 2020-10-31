اجتماعي / أسرية تبوك تنظم دورة لتأهيل الفتيات المقْبلات على الزواج
السبت 1442/3/14 هـ الموافق 2020/10/31 م واس
تبوك 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واس
تنظم جمعية التنمية الأسرية بتبوك ممثلة بالقسم النسائي غداً , دورة لتأهيل المقبلات على الزواج ، تستهدف المقبلات على الزواج وحديثات الزواج، وذلك عبر منصة الجمعية الإلكترونية.
وتهدف الدورة التي تستمر يومين إلى تأهيل الفتيات المقبلات على الزواج لحياة سعيدة .
وتشتمل الدورة التي يقدمها متخصصون في جوانب الحياة الزواجية على عدة محاور أهمها: توضيح أهداف الزواج، والحقوق الزوجية، والمشكلات الزوجية، وغيرها من الأمور التي من شأنها أن تنمي العلاقة الزوجية بين الطرفين، وتهيئة المقبلات على الزواج وتدريبهم على أساليب الحياة الزوجية وطرقها.
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17:12ت م
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