تبوك 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واستنظم جمعية التنمية الأسرية بتبوك ممثلة بالقسم النسائي غداً , دورة لتأهيل المقبلات على الزواج ، تستهدف المقبلات على الزواج وحديثات الزواج، وذلك عبر منصة الجمعية الإلكترونية.وتهدف الدورة التي تستمر يومين إلى تأهيل الفتيات المقبلات على الزواج لحياة سعيدة .وتشتمل الدورة التي يقدمها متخصصون في جوانب الحياة الزواجية على عدة محاور أهمها: توضيح أهداف الزواج، والحقوق الزوجية، والمشكلات الزوجية، وغيرها من الأمور التي من شأنها أن تنمي العلاقة الزوجية بين الطرفين، وتهيئة المقبلات على الزواج وتدريبهم على أساليب الحياة الزوجية وطرقها.// انتهى //17:12ت م0074