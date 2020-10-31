شرم الشيخ 14 ربيع الأول 1442هـ الموافق 31 أكتوبر 2020م واسافتتح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الذي يزور مصر حالياً نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ جامعة الملك سلمان الدولية، بمدينة شرم الشيخ، وعدد من المشروعات القومية.وفي بداية الحفل، رحب الرئيس السيسي بسمو أمير منطقة تبوك والوفد المرافق لسموه.وفي بداية حفل افتتاح الجامعة الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ، تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "منارات سيناء الحديثة" استعرض بناء الجامعة التي تضم 16 كلية و56 برنامجاً في 3 فروع ذكية بمدن الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، لتلبية احتياجات سوق العمل الدولية والثورة الصناعية الرابعة.وأكد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور خالد عبد الغفار في كلمته خلال الاحتفال، أن افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية يعد مثالاً للصداقة والأخوة والتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.وقال معاليه إن الجامعة تأتي في إطار البرنامج الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ لتنمية شبه جزيرة سيناء.وأوضح أن الجامعة هي إحدى الجامعات التي تم العمل على افتتاحها خلال السنوات القليلة الماضية ضمن مجموعة من 24 جامعة جديدة منها الجامعات التكنولوجية، والجامعات الأهلية، والجامعات الخاصة والدولية.وأضاف أن جامعة الملك سلمان الدولية تتميز بالكليات والبرامج المتنوعة التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل الإقليمي والمحلي بل والعالمي من خلال تقديم 16 كلية و56 برنامج وقدرة استيعابية تصل من 25 إلى 30 ألف طالب عند اكتمال المنظومة التعليمية.وبين معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، أن الجامعة تضم عدداً من الكليات المهمة منها كلية السياحة والضيافة والألسن والفنون والتصميم وهندسة العمارة التي تضم برامج مختلفة مثل برامج الفنون المتحركة وبرامج الجرافيك وبرامج الخاصة بتصميم الألعاب وكلية السياحة والضيافة ملحق بها فندق تعليمي.كما جرى خلال الحفل، افتتاح عدد من المشروعات عبر "الفيديو كونفرس" منها متحف كفر الشيخ، ومتحف المركبات الملكية، ومطار البردويل الدولي، وطريق رأس النقب، ومحطة تحلية مياه الشرب بالعريش، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالطور، وعدد من التجمعات البدوية في إطار رؤية الدولة لتنمية سيناء.// يتبع //17:14ت م0075

واصطحب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضيفه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في جولة تفقدا خلالها الجامعة ـ فرع شرم الشيخ ـ واستمعا لشرح موجز من وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار عما تتضمنه الجامعة من منشآت، واستعراض مجسم للجامعة والطراز المعماري الذي تتميز به والكليات والمرافق والخدمات التي تتضمنها.كما شملت الجولة تفقد أحد الفصول والقاعات الدراسية، ونقل سمو أمير منطقة تبوك تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للطلبة بافتتاح الجامعة.كما هنأ فخامة الرئيس السيسي، الطلبة الدارسين بهذا الصرح الشامخ.وفي ختام الجولة، التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.كما أصطحب الرئيس المصري، ضيفه سمو أمير منطقة تبوك، لافتتاح متحف شرم الشيخ الدولي، واستمعا لشرح موجز من معالي وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني عن مقتنيات المتحف وما يحتويه.حضر الحفل، الوفد المرافق لسمو أمير منطقة تبوك، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ونائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد بن سليمان الخضيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي.// انتهى //17:15ت م0076