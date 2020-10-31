الطائف 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واسفعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف بالتنسيق مع أمانة المحافظة فعاليات حملة ( الصلاة نور )، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وتهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من الوسائل المتاحة لدى الأمانة المتمثلة بالشاشات الإلكترونية واللوحات الثابتة في الشوارع العامة والطرق السريعة والأماكن التي يكثر ارتيادها من فئات المجتمع وغيرها من الوسائل لنشر الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن فضل إقامة الصلاة وعظم قدرها والتحذير من التهاون في أدائها.وأكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري على أهمية تفعيل حملة (الصلاة نور) في جميع الوسائل المتاحة وتفعّيل الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، والاستفادة فيما هو متاح لتحقيق الأهداف المنشودة.// انتهى //17:20ت م0078