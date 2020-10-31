شرم الشيخ 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واسغادر صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك مطار شرم الشيخ الدولي بعد زيارة لجمهورية مصر العربية نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع "حفظه الله " شارك خلالها في الافتتاح الرسمي لجامعة الملك سلمان الدولية .وكان في وداع سموه والوفد المرافق سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي وعدد من منسوبي السفارة .// انتهى //17:26ت م0080